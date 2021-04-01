Российский газопровод «Северный поток – 2» построен на 95%, заявили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 31 марта уложено 2 339 км труб из запланированных 2 460 км.

«Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что к месте строительства газопровода прибыл российский трубоукладчик «Академик Черский».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Реализация проекта была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.