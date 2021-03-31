Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к «Северному потоку — 2»

Российский трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к месту строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщили в проектной компании. Об этом пишет «Интерфакс».

«Nord Stream 2 AG информирует о том, что судно «Академик Черский» прибыло на точку проведения работ», — сказали в операторе.

Ранее судно «Академик Черский» покинуло Калининград, где оно проходило предэксплуатационные испытания.

Сейчас в территориальных водах Дании работает российское судно «Фортуна», которое достраивает вторую ветку газопровода — Line B. Трубоукладчику «Академик Черский» предстоит возобновить укладку труб первой ветки «Северного потока 2» — Line A.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.