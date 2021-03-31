Путин оценил возможность национализации не исполняющих госзаказ предприятий
Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил возможность национализации предприятий, исполняющих гособоронзаказ со сбоями. Данное заявление он сделал на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021 — 2023 годы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Да, такой инструмент возможен. В том числе, и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — отметил Путин.
Кроме того, президент добавил, что в данной ситуации понятно все, кроме эффективности работы менеджмента.
«Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу обратить на это внимание Александра Николаевича (Шохина, главы РСПП) и хочу, чтобы все имели это ввиду», — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что государство окажет поддержку бизнесу, который трудоустроит тех граждан, кто остался без работы в 2020 году.