Путин допустил национализацию для сохранения занятости

Президент России Владимир Путин допустил возможность национализации предприятий для сохранения занятости. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 31 марта, на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021 — 2023 годы, передает РИА «Новости».

«Такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что государство окажет поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в 2020 году. Российский лидер подчеркнул, что уже к концу 2021 года необходимо восстановить рынок труда до уровня 2019 года.