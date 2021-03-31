Всемирный банк «рассекретил» долги стран перед РФ

Всемирный банк обнародовал данные о задолженности государств перед другими странами, включая Россию. Информация по состоянию на конец 2019 года была опубликована на сайте организации.

По данным Всемирного банка, порядка 30 развивающихся стран на конец 2019 года были должны РФ почти $22,9 млрд по двусторонним займам. Речь идет о долгах государств и юридических лиц, гарантированных странами.

Как сообщается, Белоруссия с $8,1 млрд на тот момент была крупнейшим государственным должником России. В конце 2020 года между Москвой и Минском также было заключено соглашение о выделении республике дополнительно $1 млрд. Кроме того, Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен задолжали России свыше $1 млрд.

Также государства Африки, в число которых входит Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания, в совокупности должны российской стороне $973 млн. Причем данные страны взяли большинство кредитов еще во времена СССР. Отдельно в списке указан Египет с $495,5 млн долга.

Как пояснили в РБК, Минфин России, отвечающий за кредиты странам, такого рода информацию не публикует. Программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету, уточнили в издании.

Ранее сообщалось, что госдолг крупнейших стран мира достиг уровня периода после Второй мировой войны.