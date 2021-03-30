Кремль опроверг обращение Сбера и Mail.ru о разделе активов

Кремль опроверг обращение Сбера и Mail.ru Group по поводу судьбы совместного предприятия двух компаний, пишут «Ведомости» во вторник.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию таким образом: «Это не дело Кремля».

«Это бизнес отношения двух компаний», - подчеркнул он.

В свою очередь, в Сбере отметили, что «бизнесы, входящие в наш O2O-бизнес, активно и успешно развиваются». И более того, уже на данный момент «стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров».

О якобы обращении компаний в Кремль написала в понедельник британская The Financial Times.

В СП Сбера и Mail.ru Group входят компании Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», «Ситимобил» и ряд других.

Представитель Mail.ru Group не стал комментировать публикацию.