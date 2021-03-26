Захарова прокомментировала просьбу посла Италии снять ограничения на ввоз пармезана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что ей нравятся отечественные сыры, комментируя просьбу посла Италии в Москве Паскуале Терраччано отменить ограничения на ввоз пармезана в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Без ущерба нежным чувствам, которые я испытываю к итальянским коллегам, хочу сказать, что мне нравятся российские сыры — костромские, краснодарские», — прокомментировала Захарова.

Дипломат дополнила, что российские сыры были оценены по достоинству даже среди иностранных журналистов во время дегустации продукта, состоявшейся в рамках проекта «Гастрономическая карта России». Мероприятие прошло в феврале 2019 года в пресс-центре МИД.

Она напомнила, что среди отечественных сыроваров данный продукт прекрасно производит Олег Сирота. Также Захарова отметила американца Джея Клоуза, живущего недалеко от Солнечногорска, сказав, что он также делает отличные сыры.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил о необходимости скорректировать список санкционных продуктов, исключив из него сыр пармезан. Он объяснил это тем, что данный сорт сыров не входит в число свежих продуктов, которых касаются импортные ограничения.