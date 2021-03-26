МВД Белоруссии сообщило о предотвращении терактов в Минске

Министерство внутренних дел Белоруссии заявило о предотвращении теракта в Минске, а также в воинской части в Печах Минской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудниками правоохранительных органов были обезврежены самодельные взрывные устройства.

В МВД добавили, что в результате был задержан 35-летний житель Пинского района. Как отметили в ведомстве, мужчина получил указание от оппозиционной инициативы BYPOL.

«Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне «Дня воли» он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования», — заявило МВД Белоруссии.

В Минске взрывное устройство было заложено в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича.

Ранее КГБ Белоруссии заявил о предотвращении терактов против чиновников и объектов госведомств.