Путин призвал изменить условия туристического кешбэка для молодежи
Президент России Владимир Путин выступил за увеличение срока действия программы туристического кешбэка для молодежи. Об этом сообщает ТАСС.
При этом он указал на то, что для школьников и студентов размеры выплат должны быть увеличены.
«Чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал <...> круглый год», — сказал Путин.
При этом политик подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы эта программа функционировала в каникулярный период.
Глава государства добавил, что обратится к правительству с просьбой рассмотреть данную инициативу.
Российский президент напомнил, что кешбэк предполагает отчисления в виде 20% от суммы, потраченной на туристические услуги при внутреннем туризме. Однако выплаты не должны превышать размер в 20 тыс. руб.
Ранее стало известно о старте нового этапа программы туров с кешбэками в марте.