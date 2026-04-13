Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Правительстве РФ одобрили запрет на ВНЖ семьям иностранцев-бойцов СВО за связь с экстремизмом

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения о запрете на выдачу ВНЖ членам семьи иностранца-бойца СВО за связь с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.

Проектом поправок предлагается установить запрет на выдачу ВНЖ членам семьи иностранного военнослужащего, заключившего годовой контракт с Минобороны при условии, что гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, или установлена его связь с терроризмом или экстремизмом.

«Проект одобрен», — сообщили агентству в комиссии.

Выданный ранее вид на жительство также аннулируют.

Как сообщал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 13 апреля Совет Госдумы приступил к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан.

На сегодняшний день в российском законодательстве, отметил Володин, в качестве меры ответственности для иностранных граждан предусмотрено в 22 статьях, среди которых: незаконный оборот наркотиков; пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений; нарушение иммиграционных правил, режима госграницы и другие.

Ранее в Индии заявили о готовности увеличить поток рабочих в Россию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!