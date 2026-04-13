В Правительстве РФ одобрили запрет на ВНЖ семьям иностранцев-бойцов СВО за связь с экстремизмом

Правкомиссия одобрила запрет на ВНЖ семьям иностранцев-бойцов СВО за связь с экстремизмом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения о запрете на выдачу ВНЖ членам семьи иностранца-бойца СВО за связь с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.

Проектом поправок предлагается установить запрет на выдачу ВНЖ членам семьи иностранного военнослужащего, заключившего годовой контракт с Минобороны при условии, что гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, или установлена его связь с терроризмом или экстремизмом.

«Проект одобрен», — сообщили агентству в комиссии.

Выданный ранее вид на жительство также аннулируют.

Как сообщал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 13 апреля Совет Госдумы приступил к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан.

На сегодняшний день в российском законодательстве, отметил Володин, в качестве меры ответственности для иностранных граждан предусмотрено в 22 статьях, среди которых: незаконный оборот наркотиков; пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений; нарушение иммиграционных правил, режима госграницы и другие.

Ранее в Индии заявили о готовности увеличить поток рабочих в Россию.