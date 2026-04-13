Мостовой ужаснулся поражению ЦСКА худшей команде РПЛ

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Матч ТВ» заявил, что был шокирован поражению московского ЦСКА от «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Происходит некая турбулентность. Они ушли на зимнюю паузу одной из лучших команд, все это признавали. А весенний отрезок просто ужас. Я имею в виду ужас, исходя из того, что «Сочи» еще умудрились проиграть. Что происходит?» — заявил Мостовой.

Игра прошла 12 апреля в российской столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры сочинский клуб набрал 12 очков и закрепился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России. Армейский коллектив с активом в 42 балла сохранил за собой пятую позицию в турнирной таблице.

