Часть эвакуированных украинцев захотела остаться в России

Часть украинцев, эвакуированных российскими военнослужащими из зоны боевых действий, хотели бы остаться в России до окончания спецоперации из соображений безопасности. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Семь человек из них изъявляют желание вернуться на Украину, остальные просят оставить их здесь, на территории России, до окончания специальной военной операции», — сказала она.

По словам Москальковой, украинцы захотели пока остаться в России, обеспеченные всем необходимым, в том числе лекарствами.

В декабре 2025 года ВС России спасли 46 граждан Украины. 17 из них уже вернулись домой.

До этого Москалькова рассказала, что получила около 600 просьб от россиян и украинцев, проживающих на Украине, которые хотят переехать в Россию из-за политических репрессий на Украине. По ее словам, значительное количество граждан и Украины, и России привлекаются украинскими властями к уголовной ответственности и подвергаются наказаниям за пророссийскую позицию.

Ранее стало известно, что последние семь человек из 165 жителей Курской области, которых с 2024 года незаконно удерживали на Украине, вернулись на Родину.