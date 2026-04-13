Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Часть эвакуированных украинцев захотела остаться в России

Москалькова: эвакуированные украинцы решили остаться в России до окончания СВО
Efrem Lukatsky/AP

Часть украинцев, эвакуированных российскими военнослужащими из зоны боевых действий, хотели бы остаться в России до окончания спецоперации из соображений безопасности. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Семь человек из них изъявляют желание вернуться на Украину, остальные просят оставить их здесь, на территории России, до окончания специальной военной операции», — сказала она.

По словам Москальковой, украинцы захотели пока остаться в России, обеспеченные всем необходимым, в том числе лекарствами.

В декабре 2025 года ВС России спасли 46 граждан Украины. 17 из них уже вернулись домой.

До этого Москалькова рассказала, что получила около 600 просьб от россиян и украинцев, проживающих на Украине, которые хотят переехать в Россию из-за политических репрессий на Украине. По ее словам, значительное количество граждан и Украины, и России привлекаются украинскими властями к уголовной ответственности и подвергаются наказаниям за пророссийскую позицию.

Ранее стало известно, что последние семь человек из 165 жителей Курской области, которых с 2024 года незаконно удерживали на Украине, вернулись на Родину.

 
Теперь вы знаете
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!