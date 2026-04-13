«Локомотив» готов продлить контракт с воспитанником «Спартака»

«Чемпионат»: «Локомотив» и Бакаев близки к подписанию контракта до 2029 года

Московский «Локомотив» намерен продлить сотрудничество с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны обсуждают финальные детали будущего соглашения, которое будет рассчитано до 30 июня 2029 года.

Текущий контракт Бакаева с «Локомотивом» действует до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Бакаев, являющийся воспитанником «Спартака», провел за красно-зеленых 29 матчей, в которых трижды забил и отдал девять результативных передач.

12 апреля московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ. На 63-й минуте Мастури реализовал пенальти за фол против Глушкова, а на 87-й Монтес сравнял счет после скидки Комличенко и ошибки вратаря Волка. После этого матча команда набрала 45 очков и вышла на третье место в таблице РПЛ.

