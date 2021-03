Из-за блокировки Суэцкого канала задерживаются танкеры с нефтью на $400 млн

Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, заблокировшего Суэцкий канал, задерживаются танкеры с нефтью на сумму около $400 млн. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, задержаны из-за инцидента — два к северу от застрявшего танкера и пять — к югу», — говорится в сообщении.

В настоящий момент цена нефти Brent достигает $64 за баррель, то есть в канале заблокированы около $403 млн. Издание подчеркивает, что если контейнеровоз не будет снят с мели и канал останется заблокированным на выходные, то будут задержаны еще три танкера с 2,5 миллиона баррелей нефти на сумму $160 млн.

Кроме того, блокировка затронула 15 судов, на которых находятся нефтепродукты, среди которых нафта, авиационное топливо и бензин. 10 судов ждут к югу от канала, пять других застряли на севере.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд. Ранее сообщалось, что вокруг Ever Given начали углублять дно. СМИ подсчитали, что из-за блокировки Суэцкого канала подорожали морские грузоперевозки .