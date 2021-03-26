Путин поручил проработать вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек

Власти рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

«Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Предполагается, что дополнительная поддержка будет предоставляться в случае невыплаты вторым родителем алиментов и вовсе при отсутствии второго родителя.

Поручение адресовано российскому правительству, оно должно быть проработано совместно с Госдумой и региональными властями.

Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что Путин предложил защитить от взыскания по долгам минимальный доход россиян.