В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что ведомство против государственного регулирования цен на продукты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако по его словам, соглашения о стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла, которые заключили в конце прошлого года, полностью себя оправдали.

«Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно», — сказал Евтухов в ходе бизнес-форума Catman Russia 2021.

Кроме того, по его мнению, ослабление рубля и конъюнктура мировых рынков очень повлияли на рост цен. В качестве примера он привел цены на куриное мясо, которые изменились из-за болезней птиц.

Ранее Евтухов заявил, что в РФ не будет дефицита продуктов питания и рост цен на них будет находиться в пределах прогнозной инфляции.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству стабилизировать ситуацию с резко подорожавшими мукой, макаронами, растительным маслом, сахаром и другими продуктами питания.