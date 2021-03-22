Правительство утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ

Правительство России утвердило в понедельник, 22 марта, долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, благодаря этой программе появятся дополнительные возможности для газификации территории России, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

Премьер также напомнил, что это приоритетная задача, которая была поставлена президентом страны Владимиром Путиным.

Мишустин рассказал, что за 15 лет производственные мощности СПГ должны увеличиться в три раза, для этого будут созданы хорошие условия для инвесторов, благодаря которым появляются новые проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях.

Кроме того, будут модернизированы механизмы государственного регулирования для стимулирования более широкого использования российских технологий в газовой отрасли. Кроме того, с ростом производства СПГ будет создана база для расширения его потребления.

Ранее стало известно, что российский «Газпром» поставил в Европу первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ).