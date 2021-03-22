Правительство утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Правительство России утвердило в понедельник, 22 марта, долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, благодаря этой программе появятся дополнительные возможности для газификации территории России, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

Премьер также напомнил, что это приоритетная задача, которая была поставлена президентом страны Владимиром Путиным.

Мишустин рассказал, что за 15 лет производственные мощности СПГ должны увеличиться в три раза, для этого будут созданы хорошие условия для инвесторов, благодаря которым появляются новые проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях.

Кроме того, будут модернизированы механизмы государственного регулирования для стимулирования более широкого использования российских технологий в газовой отрасли. Кроме того, с ростом производства СПГ будет создана база для расширения его потребления.

Ранее стало известно, что российский «Газпром» поставил в Европу первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ).