Доллар и евро растут в начале торгов

Доллар и евро умеренно растут на открытии торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 07.04 мск, курс доллара расчетами на «завтра» поднимался на 19 копеек, до 74,31 рубля.

При этом курс евро увеличился до 88,35 рубля, отметив рост на 13 копеек.

Кроме того, майские фьючерсы североморской нефтяной смеси марки Brent упали на 0,54%, до $64,18 за баррель.

Ранее финансист рассказал, когда нужно продавать доллары.