США снова пригрозили санкциями компаниям, участвующим в строительстве Nord Stream 2

Компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», должны прекратить эту деятельность. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА «Новости».

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток 2», рискует оказаться под санкциями США», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США внимательно отслеживают строительство газопровода и оценивают данные о принимающих участие в реализации проекта компаниях.

Ранее в Германии эксперт заявила о ненужности «Северного потока — 2» для страны.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.