Путин заявил об увеличении объема частных инвестиций в экономику Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в течение ближайших четырех лет объем частных инвестиций в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций», — отметил Путин на совещании, посвященном развитию Крыма и Севастополя.

По словам главы государства, реализация масштабных проектов на полуострове будет способствовать развитию и восстановлению экономики Крыма.

«Смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях — от промышленности до сферы услуг», — отметил президент.

Кроме того, на данный момент необходимо организовать стимулирование частных инвестиций, сказал Путин.

Ранее президент РФ поздравил крымских жителей с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.