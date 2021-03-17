Мошенники начали повторно атаковать банковских клиентов

Мошенники начали повторно атаковать россиян звонками от имени службы безопасности банка, ссылаясь на предыдущую попытку присвоения денег. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.

Отмечается, что злоумышленники, владея подробной информацией о предыдущей атаке и полученные в ходе нее персональными данными клиента, пытаются узнать код подтверждения переадресации всех СМС на собственный номер.

Во время повторного звонка мошенники утверждают, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора и поэтому она не получает СМС-уведомления от банка о попытках денежных переводов. В дальнейшем, узнав код снятия переадресации СМС, они пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, с помощью кода получают доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента

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