Илон Маск сменил официальное название своей должности в Tesla на «технокороля»

Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск переименовал свою должность. Теперь она будет официально называться Technoking («технокороль»). Об этом говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Финансовый директор компании Зак Киркхорн изменил название своей должности на Master of Coin («Мастер над монетой») по аналогии с вымышленным титулом в книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и сериале «Игра престолов».

«С 15 марта 2021 года титулы Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на Technoking of Tesla и Master of Coin соответственно», — говорится в публикации на сайте комиссии.

Также там отмечается, что Маск и Киркхорн сохранят свои нынешние должности.

Ранее сообщалось, что инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за его твитов.