Глава единороссов в Госдуме ответил на идею Зюганова обложить налогом «подозрительно богатых»
Данила Титоренко
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Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов прокомментировал предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для «подозрительно богатых», сообщает РИА «Новости».
По мнению Неверова, в России хорошо умеют собирать налоги, а кроме того — такой налог уже существует:
«У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов ставка подоходного налога выше», — заявил Неверов.
Ранее Зюганов предложил ввести новый налог, после предложения Минтруда ограничить «подозрительно бедным семьям» выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Лидер коммунистов считает, что вместе с введением такого налога необходимо ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции.