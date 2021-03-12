Китай потребовал от Украины учитывать его интересы при национализации «Мотор Сич»
Виктория Старостина
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь считает, что Украина обязана учитывать интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в государственную собственность авиастроительное предприятие «Мотор Сич». Об этом сообщает ТАСС.
«Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — заявил он.
По его словам, Китай наблюдает за развитием данной ситуации, а также требует, чтобы этот вопрос был решен «в правильном ключе».
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о возвращении в госсобственность предприятие «Мотор Сич».
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