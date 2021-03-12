Более 1 трлн рублей выделят на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Более 1,002 трлн рублей выделят на выплаты на детей от трех до семи лет в период с 2021 по 2023 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Так, в текущем году на соответствующие выплаты, в том числе из федерального бюджета, будет предоставлено 321,5 млрд рублей, в 2022 году — 339,5 млрд рублей, в 2023 году — 341,7 млрд рублей.

Отмечается, что полученные по социальному контракту деньги не будут приниматься в счет при назначении этих выплат.

В пресс-службе уточнили, что если у родителей ребенка квартир несколько, тогда малообеспеченными семьями считаются только те, где на каждого человека приходится менее 24 кв. м жилой площади. В случае нескольких домов к малообеспеченным относятся те, у кого на каждого члена семьи выделено менее 40 кв. м жилой площади.

11 марта президент России Владимир Пути подписал указ, согласно которому выплаты на детей от трех до семи лет будут зависеть от среднедушевого дохода семьи.