В Кремле допустили «частично очное» участие Путина в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин может очно поучаствовать в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Частично это будет очный формат, частично — онлайн», – рассказал представитель Кремля.

По его словам, итоговое решение о формате участия российского лидера в форуме будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство считает возможным смешанный, «очно-заочный» формат проведения ПМЭФ, запланированного на 2 – 5 июня текущего года.