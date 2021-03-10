Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

Центробанк планирует к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля, а в 2022 году начать тестировать валюту. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет РИА «Новости».

«К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить прототип платформы цифрового рубля — некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать еще будет пока нельзя», — сказал Заботкин.

Ранее сообщалось, что Центробанк в начале лета 2021 года представит обновленную концепцию цифрового рубля.

Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.