В России хотят ограничить рекламу фастфуда

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин отправил письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить рекламу фастфуда в России, передает RT.

В своем обращении он указал, что эксперты (в том числе из Всемирной организации здравоохранения) неоднократно отмечали, что систематическое потребление фастфуда может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Общественный деятель обратил внимание, что в некоторых зарубежных странах ввели ограничения на рекламу фастфуда в целях сокращения числа приверженцев ресторанов быстрого питания. При этом в России у ресторанов быстрого питания есть право использовать все рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. Это поспособствовало тому, что регулярное посещение подобных заведений стало своего рода стилем жизни для многих российских граждан, отметил автор инициативы.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции, а именно полностью запретить подобную рекламу в печатных СМИ, сети Интернет, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы», — сказано в тексте обращения.

Кроме того, Петунин, предложил запретить рекламировать фастфуд на телевидении и радио с 08.00 до 23.00.

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