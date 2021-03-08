Газпром поставил в Европу первую партию «зеленого» СПГ

Российский «Газпром» поставил в Европу первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на получателя груза Shell Global LNG.

Газ был доставлен на терминал Dragon в Уэльсе танкером LNG Megrez из Мурманска, где на него была перегружена партия СПГ с завода «Ямал СПГ», указано в сообщении.

В декабре минувшего года был спущен на воду первый в России бункеровщик для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом по технологии ship-to-ship.