Россия направит на модернизацию инфраструктуры транспорта 780 млрд рублей

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Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече... Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Михаил Мишустин на встрече...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию транспортной инфраструктуры до 2024 года будет направлено 780 млрд рублей, цитирует его ТАСС.

Глава правительства уточнил, что в финансирование включены средства на инфраструктуры для транзита контейнеров. При этом деньги позволят расширить две железнодорожных магистрали — БАМ и Транссиб. Первый этап модернизации (это около 670 км путей) планируется завершить в 2021 году, в рамках второго этапа будет построено более 1300 км путей.

«Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение», — считает Мишустин.

Он потребовал, чтобы был подготовлен конкретный документ с жесткими сроками по каждому участку.

Ранее Мишустин перенес на 1 октября реформу техосмотра. Причиной этому стало стремление избежать неравномерного распределения нагрузки из-за неготовности к новым требованиям ряда операторов ТО, а также других потенциальных сбоев.