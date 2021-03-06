Россия направит на модернизацию инфраструктуры транспорта 780 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию транспортной инфраструктуры до 2024 года будет направлено 780 млрд рублей, цитирует его ТАСС.

Глава правительства уточнил, что в финансирование включены средства на инфраструктуры для транзита контейнеров. При этом деньги позволят расширить две железнодорожных магистрали — БАМ и Транссиб. Первый этап модернизации (это около 670 км путей) планируется завершить в 2021 году, в рамках второго этапа будет построено более 1300 км путей.

«Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение», — считает Мишустин.

Он потребовал, чтобы был подготовлен конкретный документ с жесткими сроками по каждому участку.

Ранее Мишустин перенес на 1 октября реформу техосмотра. Причиной этому стало стремление избежать неравномерного распределения нагрузки из-за неготовности к новым требованиям ряда операторов ТО, а также других потенциальных сбоев.