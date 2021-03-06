На Украине назвали сроки отключения от энергосистем России и Белоруссии
Полина Рутковская
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Украина отсоединится от энергосистем России и Белоруссии в следующем году, сообщил исполняющий обязанности главы украинского министерства энергетики Юрий Витренко. Его слова приводятся на сайте правительства страны.
«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы», – заявил и.о. министра.
По его словам, уже в 2023 году Украина полностью синхронизируется с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии.
Ранее Витренко назвал два условия отказа Украины от импорта электроэнергии из России.
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