В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы

В Минсельхозе РФ заявили, что полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует стабилизации цен на рынке, сообщает РИА «Новости».

На сегодняшний день на российском рынке заметен дисбаланс спроса и предложения, отметили в Минсельхозе. Это происходит из-за сокращения производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации, а также увеличения объемов потребления яиц и мяса птицы, так как это самые доступные источники живого белка.

По данным министерства в мае ожидается полное восстановление производства в отрасли. Это дополнительно поможет стабилизировать цены, добавили в министерстве.

Ранее производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен.