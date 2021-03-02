Матвиенко оценила шансы отказа от доллара в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила перспективу отказа от доллара в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что российской экономике следует снижать зависимость от иностранной валюты. При этом, по ее словам, это следует делать в отношении «какой-то одной валюты».

Спикер Совфеда подчеркнул, что доллар не исчезнет из оборота в России.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении», — сказала Матвиенко.

Ранее в МИД России призвали снизить роль «токсичного» доллара во всех операциях.