В Кремле не согласны с включением РФ в список «горячих точек» по ценам на продукты
Карина Корнадут
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с тем, что РФ включили в список «горячих точек» по росту цен на продукты.
Ранее агентство Bloomberg включило Россию в список стран-«горячих точек» по росту цен на продукты.
«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны», — отметил Песков.
Он назвал неверными выводы авторов публикации.
По его словам, многие граждане почувствовали изменение доходов в худшую сторону. Однако, в Кремле не согласились с утверждением о том, что в России эта проблема более очевидна, чем в других странах.
Ранее в Министерстве экономики РФ заявили, что Bloomberg спекулирует на аналитике о российской инфляции.
close