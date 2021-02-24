Центробанк рекомендует банкам активнее предупреждать клиентов о мошенничестве

Центробанк (ЦБ) рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России.

«Граждане должны четко знать, что нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные, данные банковской карты, пароль из смс, секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег», — говорится в сообщении.

ЦБ рекомендует банкам использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов, отмечается в сообщении.