Власти Москвы заявили о снижении числа безработных в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о снижении числа безработных в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что с 1 января по 19 февраля 2021 года безработица снизилась на 29%.

Кроме того, по его словам, число официально зарегистрированных безработных упало на более чем 2 процентных пункта с 1 октября 2020 года. Ефимов подчеркнул, что этот показатель составил меньше одного процента (0,94%) впервые с апреля прошлого года.

Заммэра добавил, что улучшение ситуации на рынке труда в столице происходит на фоне восстановления экономики города.

Ранее он также назвал число самозанятых жителей Москвы.