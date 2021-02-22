МИД Польши и Украины призвали Байдена остановить «Северный поток — 2»

Глава МИД Польши Збигнев Рау и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предпринять все возможные меры для остановки строительства проекта «Северный поток — 2». Соответствующий документ опубликован в журнале Politico.

Дипломаты подчеркивают в письме, что Россия пользуется тем, что соседние страны зависимы от энергоснабжения, особенно природного газа.

По словам министров, в данном вопросе Соединенные Штаты продолжают играть критически важную роль.

При этом Кулеба и Рау добавили, что уважают право ФРГ выражать свою позицию относительно «СП2», однако уверено в том, что «такие проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений».

Главы МИД также отметили в письме, что страны Запада во главе с США не могут «съежиться перед лицом шантажа», который, по их словам, идет вразрез со всем, за что выступают эти государства.

Ранее сообщалось, что в Германии запросили немедленное разрешение на строительство «Северного потока — 2».