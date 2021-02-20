Названы самые востребованные направления у россиян для поездок на 23 февраля

Стало известно, куда россияне отправятся путешествовать на 23 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

Аналитики компании изучили данные бронирований авиабилетов на длинные выходные — с 21 по 23 февраля.

Самым популярным направлением оказалась Москва — туда отправится 21% туристов. Средняя стоимость билета в туда и обратно составит 8,3 тысячи рублей.

Еще 13% путешественников выбрали Сочи, перелет в оба конца обойдется в среднем 13 тысяч рублей. В Петербург на праздники поедут 9%, средняя стоимость билета — 6,5 тысячи рублей.

Также россияне забронировали авиабилеты в Минводы, Симферополь, Калининград, Краснодар, Южно-Сахалинск, Екатеринбург.

Ранее сообщалось, как провести 23 февраля в Москве.