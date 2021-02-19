Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Bloomberg.

После очередного раунда размещения ценных бумаг компании SpaceX состояние Маска выросло до $199,9 млрд, в то время как состояние Безоса оценивается в $194,2 млрд.

17 февраля Безос обогнал Маска в рейтинге богатейших людей на фоне снижения курса акций Tesla.