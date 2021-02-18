Нефтяные котировки на бирже ICE вернулись к январским значениям
Ника Пикекатлет
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Нефтяные котировки на Лондонской бирже ICE вернулись к значениям за январь 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 04.05 мск, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent на апрель выросла на 0,25% до $65,06 за баррель.
При этом мартовские фьючерсы WTI, поднявшиеся на 1,26%, составили $61,91 за баррель.
Такие показатели были зафиксированы впервые с 21 января 2021 года.
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году.
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