Руководитель ФНС России Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов в 2020 году и определил основные направления дальнейшей работы на заседании расширенной коллегии.

Он поблагодарил коллег за работу в прошлом году, который вошел в историю как год борьбы с коронавирусной инфекцией.

Глава ФНС отметил, что за прошедший год Служба стала поставщиком данных для правительства и региональных властей, а ситуационные центры, которые были оперативно созданы в самом начале пандемии, сыграли важную роль и во многом помогли государству определиться с мерами поддержки.

Результат работы сотрудников Налоговой службы в непростых условиях пандемии высоко оценил Министр финансов Антон Силуанов: «Те задачи, которые мы вместе формировали по наполнению бюджета, выполнены: более 28 трлн рублей было собрано в бюджеты всех уровней. В этот сложный период ФНС России обеспечила создание блокчейн-платформы для поддержки бизнеса - льготного кредитования. Система ЕГР ЗАГС позволила оперативно оказать материальную поддержку семьям с детьми. Также была создана цифровая платформа сбора и анализа данных по налоговым расходам, отменены неэффективные льготы. Работа ККТ дала возможность формировать массив статистической информации в режиме реального времени. При подготовке управленческих решений эти данные Налоговой службы как никогда востребованы».

2020 год не только изменил привычную жизнь, но и повлиял на налоговые поступления.

В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн рублей, что на 7,6% меньше 2019 года:

- в федеральный бюджет: 10,98 трлн рублей (минус 12,9%);

- в консолидированные бюджеты субъектов: 10,03 трлн рублей (минус 0,9%).

Без учета НДПИ поступления в консолидированный бюджет РФ составили 17,2 трлн рублей и увеличились на 2,6 %, в том числе за счет эффективности налогового администрирования:

- НДС – 4,27 трлн рублей (плюс 0,3% относительно 2019 года);

- налог на прибыль – 4,02 трлн рублей (минус 11,6%);

- НДФЛ – 4,25 трлн рублей (плюс 7,5%).

Прирост НДФЛ на 4 п.п. превышает темп роста фонда заработной платы. В государственные внебюджетные фонды поступило 7,2 трлн рублей, что на 2,3% больше уровня 2019 года.

Достичь таких результатов, несмотря на сложный в экономическом плане год, удалось, в первую очередь, благодаря аналитическим инструментам и системам контроля Службы, подчеркнул Даниил Егоров.