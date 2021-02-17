«Авито» запретил торговать приглашениями в Clubhouse

Сервис по размещению объявлений «Авито» запретил торговать приглашениями в социальную сеть Clubhouse. Об этом пишет РИА «Новости».

В компании подчеркнули, что за последнее время вырос интерес пользователей к социальной сети, что спровоцировало волну объявлений о продаже приглашений, многие из которых спекулятивны.

«Проверить подлинность товара не представляется возможным, мы приняли решение запретить продажу инвайтов, чтобы защитить наших пользователей от возможного мошенничества», — заявили в Clubhouse.

Ранее в Госдуме рассказали о сложностях борьбы с экстремизмом в Clubhouse.

Приложение Clubhouse — это социальная сеть. Общение происходит через голосовое общение в реальном времени без возможности записи. Clubhouse был запущен еще в прошлом году, но особую популярность у российских пользователей завоевал лишь в феврале этого года.