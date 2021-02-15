Евраев покинул пост замглавы ФАС
Анна Светлова
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Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев покинул свой пост. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в сообщении.
Ранее в феврале число заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек, передает РИА «Новости».
Евраев занимался в ФАС темой контроля госзакупок.