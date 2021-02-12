Цена нефти Brent превысила $62 за баррель впервые с января 2020 года

Цена фьючерсов на нефть марки Brent превысила $62 за баррель впервые с 24 января прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 19.34 мск, апрельские фьючерсы на нефть Brent стоили $62,16 за баррель, рост составил 1,67%.

Ранее министерство энергетики США улучшило прогноз по ценовым показателям североморской нефти Brent. Согласно отчету Управления энергетической информации, в 2021 году стоимость нефти составит около $56 за баррель.