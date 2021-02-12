ЦБ не видит оснований для скачка цен на продукты

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Эльвира Набиуллина, 20 марта 2020 года Эльвира Набиуллина, 20 марта 2020 года
Эльвира Набиуллина, 20 марта 2020 года
«Россия 24»

Отказ от соглашений по стабилизации цен на некоторые продукты не приведет к скачку цен, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции <...> мы не ожидаем скачка цен», – заявила Набиуллина.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Срок действия соглашений истекает в апреле текущего года. При этом министр экономического развития Максим Решетников заявлял об отсутствии необходимости в их продлении.