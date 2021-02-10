Путин поручил кабмину устранить проблемы с зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, чтобы устранить проблемы с зарплатами бюджетников, передает РИА «Новости».

Глава государства указал, что нужно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников не в среднем, а по конкретным специалистам.

«Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Он отметил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Это является ключевым требованием, уточнил российский лидер.

Также Путин попросил правительство и регионы РФ оперативно и очень внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников вообще, «во всех сферах и в регионах страны».