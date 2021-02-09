В электронных трудовых книжках появятся записи о стаже до 2020 года

Государственная дума на пленарном заседании 9 февраля приняла во втором (основном) чтении правительственный законопроект, позволяющий включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года, передает ТАСС.

Согласно документу, граждане смогут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет данных о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, информация о которых представлена в трудовой книжке.

Уточняется, что в электронной трудовой книжке появится не дублированная информация, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР сведениями обо всех профессиях, по которым он работах, его переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.

Ранее сообщалось, что более 50% россиян выбрали бумажную трудовую книжку.