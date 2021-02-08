Путин поручил Силуанову и Фалькову разобраться с зарплатами ученых

Президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в регионах, передает РИА «Новости».

В ходе заседания совета по науке и образованию Анастасия Проскурина, сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, пожаловалась главе государства на низкие зарплаты (25 тыс. рублей).

Силуанов доложил Путину, что ученые Новосибирской области получают зарплату на уровне двукратной по региону, а Проскурина работает на полставки. Однако она подчеркнула, что работает полный рабочий день.

Тогда президент спросил у губернатора региона, какой средний уровень заработной платы в области. Тот ответил, что средняя зарплата составляет 39 тыс. рублей.

«Тридцать девять тысяч? В таком случае у ученых должна быть зарплата почти 80 тыс. рублей, 78 тыс. должно быть. Где деньги-то?.. Где деньги, Зин?», — спросил Путин у Силуанова.

Он подчеркнул, что будет ждать подробный доклад от по данной ситуации.

Ранее Путин поручил правительству проработать вопрос о надбавке за классное руководство в техникумах, колледжах и училищах.