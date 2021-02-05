«Норникель» выплатил штраф Ростехнадзора после аварии на ТЭЦ-3

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в Telegram-канале заявил, что «Норникель» выплатил штраф, назначенный ведомством из-за аварии на ТЭЦ-3.

По его словам, штраф по итогам технического расследования Ростехнадзора составил 1 млн рублей. Компания выплатила эту сумму в бюджет.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске в мае прошлого года.

В компании заявили, что внимательно изучат постановление суда после получения его полного текста.

29 мая 2020 года на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила более 180 тыс. кв. м.

Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, были превышены в десятки тысяч раз. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд руб., однако «Норникель» не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, оценив ущерб в 21,4 млрд руб.