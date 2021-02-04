Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ситуация на мировом продовольственном рынке ухудшается, констатировал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».
«Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется», — сказал Путин.
По его словам, Россия остается одним из ключевых экспортеров пшеницы, поэтому все ее действия влияют на рынок в целом.
Ранее стало известно, что правительство выделит 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий.
close